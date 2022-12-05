Семь поездов УЗ задерживаются из-за последствий обстрелов
Понедельник, 5 декабря 2022, 20:30 -
На 19:00 семь поездов Укрзализныци задерживаются после обстрелов Россией украинской инфраструктуры в понедельник.
Об этом сообщила пресс-служба УЗ.
Задержки на время от 40 минут до двух часов связаны с обесточиванием некоторых участков. Речь идет о таких рейсах:
- №25/26 Одесса - Рахов (+1 час 50 мин);
- №35/36 Одесса - Перемышль (+2 ч 07 мин);
- №87/88 Ковель - Запорожье (+26 мин);
- №235/236 Одесса - Черновцы (+1 ч 50 мин);
- №32519/32520 Киев - Вена (+37 мин);
- №711/712 Киев - Краматорск (+2 ч 41 мин);
- №749/750 Киев - Ужгород (+37 мин).
Отмечается, что пассажиров рейса №711/712 Киев - Краматорск, которые ожидают этот поезд в Полтаве и Миргороде, пересадят на поезд №723 Харьков - Киев. Таким образом пассажиры прибудут в столицу до начала комендантского часа.
Напоминаем:
В результате восьмой массированной ракетной атаки в понедельник, 5 декабря, есть попадания в объекты критической инфраструктуры, вводятся экстренные отключения электроэнергии.