Семь поездов УЗ задерживаются из-за последствий обстрелов

На 19:00 семь поездов Укрзализныци задерживаются после обстрелов Россией украинской инфраструктуры в понедельник.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Задержки на время от 40 минут до двух часов связаны с обесточиванием некоторых участков. Речь идет о таких рейсах:

№25/26 Одесса - Рахов (+1 час 50 мин);

№35/36 Одесса - Перемышль (+2 ч 07 мин);

№87/88 Ковель - Запорожье (+26 мин);

№235/236 Одесса - Черновцы (+1 ч 50 мин);

№32519/32520 Киев - Вена (+37 мин);

№711/712 Киев - Краматорск (+2 ч 41 мин);

№749/750 Киев - Ужгород (+37 мин).

Отмечается, что пассажиров рейса №711/712 Киев - Краматорск, которые ожидают этот поезд в Полтаве и Миргороде, пересадят на поезд №723 Харьков - Киев. Таким образом пассажиры прибудут в столицу до начала комендантского часа.

Напоминаем:

В результате восьмой массированной ракетной атаки в понедельник, 5 декабря, есть попадания в объекты критической инфраструктуры, вводятся экстренные отключения электроэнергии.