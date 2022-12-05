После ракетной атаки РФ 5 декабря все вокзалы работают, но 11 поездов задерживаются.

Об этом сообщил в Telegram председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин.

"Выдыхаем. Все вокзалы работают, все со светом.

По всей стране много обесточенных участков. Нигде не останавливаемся, но 11 поездов задерживаются (более чем на 5 мин). Работаем над возвращением в график", - написал глава УЗ.

В пресс-службе компании в 16:29 заявили о нескольких задержках из-за обесточивания участков:

№711 Краматорск - Киев (+83 мин);

№35 Одесса - Перемышль (+73 мин, задерживается на отправление);

№31 Запорожье - Перемышль (+31 мин, работа пограничников).

Кольцевая электричка в Киеве - четко по расписанию.

Напомним:

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Ранее АО "Укрзализныця" сообщала о задержке двух поездов из-за временных обесточений.

Экономическая правда