Два поезда Укрзализныци задерживаются из-за обесточивания

АО "Укрзализныця" сообщила о задержке двух поездов из-за временных обесточений.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы УЗ в Telegram.

Из-за временных обесточений задерживаются:

№712 Киев – Краматорск – на 1 час;

№111 Киев – Изюм – на 1 ч 33 мин.

Поезда продолжают движение, посадка и высадка посадов продолжается через подземные переходы.

Также в компании добавили, что резервные локомотивы "Укрзализныци" находятся в готовности.

"Пассажиры, которые пропустят свой рейс из-за воздушной тревоги и остановки общественного транспорта на пути к вокзалам, имеют возможность воспользоваться следующим рейсом в том же направлении без изменения билета", – отметили в УЗ.