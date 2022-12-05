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Два поезда Укрзализныци задерживаются из-за обесточивания

Понедельник, 5 декабря 2022, 14:43 - Анастасия Жарикова

АО "Укрзализныця" сообщила о задержке двух поездов из-за временных обесточений.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы УЗ в Telegram.

Из-за временных обесточений задерживаются:

  • №712 Киев – Краматорск – на 1 час;
  • №111 Киев – Изюм – на 1 ч 33 мин.

Поезда продолжают движение, посадка и высадка посадов продолжается через подземные переходы.

Также в компании добавили, что резервные локомотивы "Укрзализныци" находятся в готовности.

"Пассажиры, которые пропустят свой рейс из-за воздушной тревоги и остановки общественного транспорта на пути к вокзалам, имеют возможность воспользоваться следующим рейсом в том же направлении без изменения билета", – отметили в УЗ.

Укрзализныця
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