Украина заготовила рекордный запас дров – Гослесагентство

Предприятия Госагентства лесных ресурсов Украины создали рекордный запас дров - по состоянию на 1 декабря на складах хранится более 260 тыс м3 топливной древесины. Запасы созданы по всей Украине.

Об этом сообщил в Facebook глава агентства Юрий Болоховец.

"По итогам последней недели заготовка также держится на рекордных отметках и значительно превышает реализацию. Всего в декабре предусмотрена заготовка 314 тыс м3 дров", - сообщил он.

По словам Болоховца, продолжаются поставки дров в восточные и южные прифронтовые районы. Большой объем топлива передается военным.

"Ситуация в украинской энергетике очень напряженная. Нельзя исключать худшие сценарии. Но дровами страна обеспечена. Лесоводы в этом году приложили максимум усилий, чтобы украинцы были с теплом", - резюмировал глава Гослесагентства.

Напомним:

Государственное агентство лесных ресурсов Украины запустило интернет-магазин "ДроваЄ", где можно купить дрова онлайн.

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Экономическая правда