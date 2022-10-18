В Украине запустили платформу для покупки дров онлайн: как сделать заказ

Государственное агентство лесных ресурсов Украины запустило интернет-магазин "ДроваЄ", где можно купить дрова онлайн.

Об этом сообщает пресс-служба Гослесагентства.

Отмечается, что "ДроваЄ" https://drovae.gov.ua/) - дополнительная площадка, через которую можно ознакомиться с ассортиментом, предлагаемым лесхозами, ценами на продукцию, найти ближайшее к себе предприятие, а также приобрести дрова онлайн.

Как оформить заказ в интернет-магазине ДроваЄ:

Войдите в систему с помощью ID.GOV.UA. Чтобы создать заказ, войдите в систему. При входе вы сможете авторизироваться через пользующийся банк. Это нужно для идентификации Вас как физического лица. Выберите поставщика, тип дров и другие параметры. Сначала укажите удобное для себя месторасположение. Далее система предложит ближайших к вам поставщиков дров. При выборе лесхоза выберите из предложенного перечня тип дров и их количество. За 1 год каждый гражданин имеет возможность заказать 15 м3 дров. Ожидайте подтверждения вашего заказа от поставщика и производите оплату. Если необходимо уточнить детали, поставщик свяжется с вами. Затем вам становится доступна функция онлайн оплаты заказа в личном кабинете. При этом не все лесхозы обладают такой возможностью и предлагают эту функцию. Их первоочередная задача – обеспечить население дровами. Поэтому предлагается также функция доставки через посредников. При получении дров вы должны предъявить документы, удостоверяющие личность и РНОКПП лица, оформляющего заказ.

"Ажиотаж на рынке дров сохраняется, поэтому просим относиться с пониманием ко времени ожидания.

Кроме того, вы можете приобрести дрова напрямую в лесхозе или лесничестве. Мобильные телефоны ответственных лиц опубликованы на сайтах и ​​фейсбук-страницах областных лесохозяйственных управлений и государственных лесохозяйственных предприятий", – добавили в Гослесгаентстве.

Экономическая правда