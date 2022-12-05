В РФ заявляют, что Nokia хочет поставить им оборудование, но возвращаться не будет

В России заявляют, что финская телекоммуникационная компания Nokia направила четыре заявки на получение экспортной лицензии для поставок в Россию.

Об этом в интервью РБК заявил руководитель российского мобильного оператора "МегаФон" Хачатур Помбухчан.

По его словам, две заявки отправили европейским регуляторам, еще две - американскому, а одну из заявок уже согласовали.

При этом Помбухчан подтвердил, что финская компания не планирует возвращаться на российский рынок. По его словам, в Nokia хотят завершить обязательства по контрактам и поставить "недостаточное" оборудование.

Отмечается, что доля оборудования Nokia составляет 20-25% на рынке в РФ, им пользуются все крупнейшие телеком-операторы.

Напомним:

Финский производитель телекоммуникационной техники Nokia в апреле объявил о выходе с российского рынка.

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Экономическая правда