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Nokia уходит с российского рынка

Вторник, 12 апреля 2022, 09:42 - Экономическая правда
 
David Ramos/Getty Images

Финский производитель телекоммуникационной техники Nokia объявил о выходе с российского рынка.

Об этом сообщается на официальном сайте компании.

"С первых дней вторжения в Украину для Nokia было ясно, что дальнейшее присутствие в России невозможно. За последние недели мы приостановили поставки, остановили новый бизнес и переносим нашу ограниченную научно-исследовательскую деятельность за пределы России", – говорится в сообщении.

Отмечается, что "по гуманитарным причинам" правительства западных стран выразили обеспокоенность по поводу риска выхода из строя критически важной телекоммуникационной сетевой инфраструктуры в России.

"Поэтому, когда мы выйдем, мы будем стремиться обеспечить необходимую поддержку для обслуживания сетей и подадим заявку на получение соответствующих лицензий, чтобы обеспечить эту поддержку в соответствии с действующими санкциями", – сообщили в компании.

В 2021 году на долю России приходилось менее 2% чистых продаж Nokia.

Экономическая правда

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Nokia компании Финляндия Россия
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