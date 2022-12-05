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В энергосистеме сохраняется дефицит, облэнерго получили лимиты – Укрэнерго

Понедельник, 5 декабря 2022, 12:52 - Анастасия Жарикова

В понедельник, 5 декабря, в энергосистеме Украины сохраняется дефицит электроэнергии, ситуация остается сложной.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

Учитывая дефицит, регулятор доказал всем облэнерго лимиты суточного потребления. При несоблюдении этих лимитов могут применяться аварийные отключения.

В компании отметили, что в течение выходных благодаря увеличению мощности АЭС и традиционному для субботы-воскресенью снижению потребления удалось применять минимальный объем аварийных отключений.

"На утро понедельника диспетчерский центр "Укрэнерго" фиксирует рост объемов потребления электроэнергии. Это связано как с началом рабочей недели, так и с ощутимым понижением температуры почти по всей стране", – добавили в Укрэнерго.

Регулятор напомнил, что в результате российских ракетных ударов энергосистема страны потерпела существенные поражения. Ремонтные бригады Укрэнерго вместе с коллегами из облэнерго и компаний-производителей круглосуточно работают на восстановлением поврежденного обстрелами оборудования.

Напоминаем:

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В Киеве и 4 областях с понедельника, 5 декабря, возвращаются стабилизационные отключения электроэнергии, то есть по графикам.

Укрэнерго электроэнергия облгазы
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