В энергосистеме сохраняется дефицит, облэнерго получили лимиты – Укрэнерго

В понедельник, 5 декабря, в энергосистеме Украины сохраняется дефицит электроэнергии, ситуация остается сложной.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

Учитывая дефицит, регулятор доказал всем облэнерго лимиты суточного потребления. При несоблюдении этих лимитов могут применяться аварийные отключения.

В компании отметили, что в течение выходных благодаря увеличению мощности АЭС и традиционному для субботы-воскресенью снижению потребления удалось применять минимальный объем аварийных отключений.

"На утро понедельника диспетчерский центр "Укрэнерго" фиксирует рост объемов потребления электроэнергии. Это связано как с началом рабочей недели, так и с ощутимым понижением температуры почти по всей стране", – добавили в Укрэнерго.

Регулятор напомнил, что в результате российских ракетных ударов энергосистема страны потерпела существенные поражения. Ремонтные бригады Укрэнерго вместе с коллегами из облэнерго и компаний-производителей круглосуточно работают на восстановлением поврежденного обстрелами оборудования.

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В Киеве и 4 областях с понедельника, 5 декабря, возвращаются стабилизационные отключения электроэнергии, то есть по графикам.