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Київ і 4 області з понеділка повертаються до стабілізаційних відключень – ДТЕК

Понеділок, 5 грудня 2022, 10:09 - Українська правда

У Києві й 4 областях з понеділка, 5 грудня, повертаються стабілізаційні відключення електроенергії, тобто за графіками.

Джерело: ДТЕК Київські електромережі, ДТЕК у Telegram

Дослівно: "З 5 грудня повертаємося до графіків стабілізаційних відключень.

Однак ситуація в енергосистемі лишається складною. Тому просимо з розумінням поставитися до можливих відхилень, які можуть виникати для балансування енергосистеми. Робимо все можливе, щоб їх було якомога менше".

Деталі: ДТЕК також повідомляє, що з понеділка до стабілізаційних графіків повертаються Київщина, Дніпропетровщина, Донеччина та Одещина.

Що передувало: У неділю заступник голови КМДА Петро Пантелеєв повідомив, що Київ достатньо скоро може перейти до планових відключень електроенергії.

Українська правда

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