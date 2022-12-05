Крупнейший в мире завод по производству iPhone заработает на полную мощность после протестов – СМИ

Поставщик Apple - тайваньский Foxconn - ожидает, что его пострадавший от COVID завод в Чжэнчжоу в Китае возобновит полное производство примерно в конце декабря - начале января после протеста рабочих в ноябре.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в Foxconn.

"Сейчас общая эпидемическая ситуация взята под контроль, ноябрь был худшим периодом", - заявили в компании, добавив, что начали набирать новых сотрудников и постепенно "восстанавливают производственные мощности до нормального уровня.

После протестов в ноябре, во время которых рабочие имели столкновения с персоналом службы безопасности завода, Foxconn мог потерять более 30% месячного производства в Чжэнчжоу, писало ранее Reuters.

Foxconn не раскрыл деталей влияния срыва производства на свои планы и финансы.

Аналитики говорят, что Foxconn собирает около 70% iPhone, а завод в Чжэнчжоу производит большинство его премиальных моделей, включая iPhone 14 Pro.

Мощности сейчас постепенно восстанавливаются с наймом нового персонала, сказал источник. При этом собеседник отказался назвать свое имя, поскольку эта информация является частной.

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"Если набор пройдет гладко, восстановление полного производства может занять около трех-четырех недель", - отметил источник, указав на период примерно с конца декабря до начала января.

По словам собеседника, Foxconn и местные власти упорно работают над набором персонала, но остается много неопределенностей. Собеседник сослался на "опасения" некоторых работников относительно работы в компании после того, как в прошлом месяце завод пострадал от протестов, которые иногда перерастали в насилие.

"Мы работаем на всех парах над набором персонала", - сказал собеседник.

Второй источник Foxconn сказал, что компания надеется возобновить полное производство "как можно скорее", но не смог назвать сроки.

"Ситуация стабилизировалась", - сказал собеседник, имея в виду протесты и ослабление правительством ограничений, связанных с COVID.

Напомним:

Несколько сот работников крупнейшего завода по производству iPhone в Китае задержали на фоне протестов, связанных с условиями труда и жесткими коронавирусными ограничениями.

Беспорядки на ключевом производственном центре Apple Inc. в китайском Чжэнчжоу, вероятнее всего, приведут к недовыпуску около 6 миллионов единиц iPhone Pro в этом году.

Экономическая правда