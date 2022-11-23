Сотрудники крупнейшего завода по производству iPhone в Китае вышли на протесты: детали

Несколько сот работников крупнейшего завода по производству iPhone в Китае задержали на фоне протестов, связанных с условиями труда и жесткими коронавирусными ограничениями.

Об этом сообщает Bloomberg.

В социальных сетях распространяются видео, снятые на заводе Foxconn Technology Group, крупнейшем сборщике iPhone и давним партнером американской Apple Inc.

Свидетель произошедшего, который захотел остаться анонимным, рассказал, что протест начался ночью из-за невыплаты зарплаты и опасений распространения инфекции. Несколько работников получили ранения, и в среду на место происшествия прибыла полиция для наведения порядка.

Представитель Foxconn отказался комментировать инцидент.

Недовольство усилилось после введения в октябре локдауна. В результате большую часть из 200 тыс. работников предприятия iPhone City отправили на изоляцию. Эти люди столкнулись с нехваткой продовольствия и медикаментов. В результате многие сбежали с завода.

Ранее Foxconn сообщила, что использует систему контроля, которая предполагает, что работники проживают на предприятии и не контактируют с людьми за его пределами.

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Foxconn и местные власти попытались взять ситуацию под контроль в последние недели, пообещав необычно высокие зарплаты, чтобы привлечь новых сотрудников и обязуясь улучшить трудовые условия. Однако протесты продемонстрировали, что этого не произошло, отмечает агентство.