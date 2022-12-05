Цены на нефть выросли на фоне решения ОПЕК+ и вступления в силу санкций ЕС против России

Цены на нефть выросли в понедельник после того, как страны ОПЕК+ сохранили свои цели по добыче на прежнем уровне в преддверии эмбарго ЕС и ограничения цен на российскую нефть.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Хотя цены выросли на 2% в начале дня, как на нефть марки Brent, так и на американскую нефть марки WTI, с тех пор они потеряли часть прибыли.

Фьючерсы на нефть марки Brent в последний раз выросли на 49 центов, или на 0,6%, до 86,06 доллара за баррель в 07:00 по Гринвичу, тогда как фьючерсы на нефть WTI выросли на 51 цент, или на 0,6%, до 80,49 доллара за баррель.

Причины изменения цен

Положительным знаком для спроса на топливо стало то, что все больше китайских городов на выходных ослабили COVID-ограничения, хотя частичное смягчение политики посеяло путаницу по всей стране в понедельник.

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ОПЕК+ договорилась в воскресенье придерживаться своего октябрьского плана по сокращению добычи на 2 миллиона баррелей в сутки.

Аналитики говорят, что решение ОПЕК+ было ожидаемым, поскольку основные производители ждут, чтобы увидеть влияние запрета ЕС на импорт и верхнего предела цены в 60 долларов за баррель на российскую нефть, а Россия угрожает сократить поставки любой стране, которая будет придерживаться верхнего предела.

Напомним:

5 декабря вступило в силу решение Совета ЕС о лимите цены на российскую нефть и запрете морской транспортировки российской нефти в третьи страны.

Альянс ОПЕК+ в воскресенье, 4 декабря, согласился сохранить добычу на текущем уровне, чтобы оценить влияние от замедления китайской экономики на спрос и цены на российскую нефть странами G7 на предложение.

Экономическая правда