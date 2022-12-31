Несмотря на российскую атаку украинская энергосистема избежала серьезных повреждений - Галущенко

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Вследствие превентивных технических мероприятий и отличной работе ПВО энергосистема Украины не получила серьезных повреждений после очередного ракетного удара государства-террориста в субботу, 31 декабря.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в Facebook.

"Благодаря отличной работе ПВО и заблаговременным техническим мероприятиям сегодня, 31 декабря 2022 года, удалось избежать серьезных повреждений энергосистемы Украины. Энергетики нон-стоп работают над восстановлением энергоснабжения", - отметил министр.

Он добавил, что нынешнее Рождество и Новый год являются самыми сложными за всю историю независимой Украины. Однако несмотря на планы агрессора украинские энергетики делают все возможное и невозможное, чтобы в новогоднюю ночь украинцы были со светом.

Напомним:

После очередного ракетного обстрела государства-террориста в субботу, 31 декабря, система жизнеобеспечения столицы работает в штатном режиме, однако из-за аварийных отключений без света 30% потребителей.

Во избежание значительных повреждений в случае попадания вражеских ракет в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях применили экстренные отключения света.