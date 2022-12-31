У Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях екстрені відключення світла – ДТЕК

Для уникнення значних пошкоджень у випадку влучання ворожих ракет у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях застосували екстрені відключення світла.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК у Telegram.

"У Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях екстрені відключення світла. Це превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

У ДТЕК заявили, що їхні енергетики працюють над тим, щоб у новорічну ніч столиця, Київська область та Дніпропетровщина були зі світлом.

Ситуація з постачанням електроенергії в Києві стабілізувалась – столиця повертається до графіків стабілізаційних відключень електроенергії.