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У Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях екстрені відключення світла – ДТЕК

Субота, 31 грудня 2022, 14:14 - Економічна правда

Для уникнення значних пошкоджень у випадку влучання ворожих ракет у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях застосували екстрені відключення світла.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК у Telegram.

"У Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях екстрені відключення світла. Це превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі", – йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо:

У ДТЕК заявили, що їхні енергетики працюють над тим, щоб у новорічну ніч столиця, Київська область та Дніпропетровщина були зі світлом.

Ситуація з постачанням електроенергії в Києві стабілізувалась – столиця повертається до графіків стабілізаційних відключень електроенергії.

електроенергія ДТЕК
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