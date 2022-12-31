В Китае резко сокращается производство из-за новой волны Covid-19

Фабричная деятельность в Китае претерпела наибольшее сокращение впервые с появления пандемии Covid в феврале 2020 года, поскольку новая волна заражения распространяется слишком быстро.

Об этом сообщает Reuters.

Соответственно официальный индекс менеджеров по закупкам (PMI) снизился до 47,0 в декабре с 48,0 в ноябре, сообщило в субботу Национальное бюро статистики (NBS). Экономисты в опросе Reuters ожидали, что PMI составит 48,0. Отметка 50 баллов отделяет сокращение от роста на месячной основе.

Аналитики говорят, что рост количества инфекций может привести к временной нехватке рабочей силы и усилению сбоев в цепи поставок.

Снижение внешнего спроса на фоне растущих опасений глобальной рецессии и резко повышения процентных ставок, инфляции и войны в Украине может еще больше замедлить экспорт Китая, нанося ущерб его производственному сектору и замедляя экономическое восстановление.

Напомним:

Бизнес компании Apple находится под угрозой из-за массовой вспышки коронавируса в Китае, которая может вызвать перебои в производстве iPhone.

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Tesla приостанавливает производство на шанхайском заводе в субботу, 24 декабря, опередив предыдущий план приостановления большинства работ в последнюю неделю декабря.