Tesla призупинила виробництво на своєму заводі в Шанхаї
Tesla призупиняє виробництво на шанхайському заводі в суботу, 24 грудня, випередивши попередній план призупинення більшості робіт в останній тиждень грудня.
Про це повідомляє Reuters.
Призупинення відбувається через зростання кількості захворювань на COVID-19 після того, як Китай послабив свою політику "нульового рівня".
Раніше Reuters повідомляло, що гігант електромобілів планує призупинити виробництво Model Y на заводі з 25 грудня по 1 січня.
За словами агентства, працівники заводу і її постачальники також хворіють в рамках нової хвилі, що створило проблеми для операцій минулого тижня. Шанхайський завод був зосереджений на виробництві моделей на експорт протягом останнього тижня.
Tesla також бореться з підвищеним рівнем запасів, оскільки її другий за величиною ринок готується до спаду.
Додається, що призупинення заводом збірки Model Y в кінці місяця буде частиною скорочення запланованого виробництва приблизно на 30% в цьому місяці для цієї моделі, яка є найбільш продаваною моделлю.
Вважається, що шанхайський завод є найважливішим виробничим центром компанії Ілона Маска з виробництва електромобілів.
Нагадаємо:
Автовиробник Tesla пропонує знижки в розмірі 7500 доларів на електромобілі Model 3 і Model Y, що поставляються в США в цьому місяці.