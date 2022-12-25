Tesla призупинила виробництво на своєму заводі в Шанхаї

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Tesla призупиняє виробництво на шанхайському заводі в суботу, 24 грудня, випередивши попередній план призупинення більшості робіт в останній тиждень грудня.

Про це повідомляє Reuters.

Призупинення відбувається через зростання кількості захворювань на COVID-19 після того, як Китай послабив свою політику "нульового рівня".

Раніше Reuters повідомляло, що гігант електромобілів планує призупинити виробництво Model Y на заводі з 25 грудня по 1 січня.

За словами агентства, працівники заводу і її постачальники також хворіють в рамках нової хвилі, що створило проблеми для операцій минулого тижня. Шанхайський завод був зосереджений на виробництві моделей на експорт протягом останнього тижня.

Tesla також бореться з підвищеним рівнем запасів, оскільки її другий за величиною ринок готується до спаду.

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Додається, що призупинення заводом збірки Model Y в кінці місяця буде частиною скорочення запланованого виробництва приблизно на 30% в цьому місяці для цієї моделі, яка є найбільш продаваною моделлю.

Вважається, що шанхайський завод є найважливішим виробничим центром компанії Ілона Маска з виробництва електромобілів.

Нагадаємо:

Автовиробник Tesla пропонує знижки в розмірі 7500 доларів на електромобілі Model 3 і Model Y, що поставляються в США в цьому місяці.