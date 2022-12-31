С 24 февраля Россия нанесла ущерб украинской окружающей среде на более 1,5 триллиона 

getty images

Общая сумма ущерба, которую зафиксировали в Госэкоинспекции, окружающей среде Украины составляет более 1,5 трлн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Госэкоинспекции.

Так, в Единый реестр убытков было внесено 1042 факта событий, которые произошли на территории нашей страны в результате военной интервенции РФ и нанесли ущерб окружающей среде.

"В частности, специалистами Госэкоинспекции отобрано 854 проб почв и 1138 проб вод. В результате мероприятий контроля рассчитан ущерб окружающей среде, таким образом общая сумма ущерба, нанесенного атмосферному воздуху, земельным и водным ресурсам составляет более 1,5 трлн гривен", - заявил первый заместитель председателя Госэкоинспекции Дмитрий Заруба.

Напомним:

Верховная Рада приняла в целом правительственный законопроект "О Национальном реестре выбросов и переноса загрязнителей".