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С 24 февраля Россия нанесла ущерб украинской окружающей среде на более 1,5 триллиона 

Суббота, 31 декабря 2022, 11:34
 
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Общая сумма ущерба, которую зафиксировали в Госэкоинспекции, окружающей среде Украины составляет более 1,5 трлн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Госэкоинспекции.

Так, в Единый реестр убытков было внесено 1042 факта событий, которые произошли на территории нашей страны в результате военной интервенции РФ и нанесли ущерб окружающей среде.

"В частности, специалистами Госэкоинспекции отобрано 854 проб почв и 1138 проб вод. В результате мероприятий контроля рассчитан ущерб окружающей среде, таким образом общая сумма ущерба, нанесенного атмосферному воздуху, земельным и водным ресурсам составляет более 1,5 трлн гривен", - заявил первый заместитель председателя Госэкоинспекции Дмитрий Заруба.

Напомним:

Верховная Рада приняла в целом правительственный законопроект "О Национальном реестре выбросов и переноса загрязнителей".

экология РФ убытки война
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