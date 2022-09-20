Рада прийняла закон про створення нацреєстру шкідливих викидів
Верховна Рада прийняла в цілому урядовий законопроєкт "Про Національний реєстр викидів та перенесення забруднювачів".
Про це повідомляє пресслужба Міндовкілля в Telegram.
Зазначається, що над розробкою законопроєкту Міндовкілля працювало спільно з експертами європейського проєкту APENA 2.
"Для того, щоб пройти цей шлях та прийняти необхідне законодавство, Україні знадобилося 6 років. Але сьогодні, навіть попри війну, ми продовжуємо виконувати свої зобов’язання відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС та робимо крок до максимального доступу громадськості до екологічної інформації та участі в прийнятті рішень.
Національний РВПЗ - це не лише інструмент екологічної демократії. Це ще й інструмент контролю та зменшення забруднення повітря, а отже захисту нашого довкілля", - заявив міністр Руслан Стрілець.
У Міндовкілля нагадали, шо ще у 2016 році Україна ратифікувала Київський протокол Орхуської Конвенції, зобов’язавшись вести свою екологічну політику відкрито, взаємодіяти з громадянами та залучати їх до розв'язання екологічних питань.
"Створення національного РВПЗ було однією з висунутих міжнародним документом умов, яка сьогодні нарешті виконана", - заявили у відомстві.
За словами міністра, прийняття закону та створення РВПЗ також необхідне для реалізації закону "Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року", а також є одним із завдань плану відновлення країни для досягнення європейських стандартів управління у галузі охорони довкілля.
Реєстр стане єдиною державною онлайн системою даних про викиди та перенесення забруднюючих речовин.
На цифровій мапі відображатимуть всі підприємства-забруднювачі та інформацію про них. Крім того, національний реєстр інтегрують з відповідним Європейським реєстром.
Зазначається, що державі національний РВПЗ дозволить:
- відстежувати викиди та перенесення забруднювачів у часі та просторі;
- аналізувати зменшення викидів і встановлювати пріоритети у скороченні та ліквідації потенційно шкідливих викидів;
- приймати ефективні рішення з питань запобігання та зменшення промислового забруднення.
Водночас громадськість:
- отримає вільний та зручний доступ до екологічної інформації;
- братиме участь у формуванні державної екологічної політики у сфері реєстрації викидів.
Економічна правда