Рада прийняла закон про створення нацреєстру шкідливих викидів

Верховна Рада прийняла в цілому урядовий законопроєкт "Про Національний реєстр викидів та перенесення забруднювачів".

Про це повідомляє пресслужба Міндовкілля в Telegram.

Зазначається, що над розробкою законопроєкту Міндовкілля працювало спільно з експертами європейського проєкту APENA 2.

"Для того, щоб пройти цей шлях та прийняти необхідне законодавство, Україні знадобилося 6 років. Але сьогодні, навіть попри війну, ми продовжуємо виконувати свої зобов’язання відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС та робимо крок до максимального доступу громадськості до екологічної інформації та участі в прийнятті рішень.

Національний РВПЗ - це не лише інструмент екологічної демократії. Це ще й інструмент контролю та зменшення забруднення повітря, а отже захисту нашого довкілля", - заявив міністр Руслан Стрілець.

У Міндовкілля нагадали, шо ще у 2016 році Україна ратифікувала Київський протокол Орхуської Конвенції, зобов’язавшись вести свою екологічну політику відкрито, взаємодіяти з громадянами та залучати їх до розв'язання екологічних питань.

"Створення національного РВПЗ було однією з висунутих міжнародним документом умов, яка сьогодні нарешті виконана", - заявили у відомстві.

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За словами міністра, прийняття закону та створення РВПЗ також необхідне для реалізації закону "Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року", а також є одним із завдань плану відновлення країни для досягнення європейських стандартів управління у галузі охорони довкілля.

Реєстр стане єдиною державною онлайн системою даних про викиди та перенесення забруднюючих речовин.

На цифровій мапі відображатимуть всі підприємства-забруднювачі та інформацію про них. Крім того, національний реєстр інтегрують з відповідним Європейським реєстром.



Зазначається, що державі національний РВПЗ дозволить:

відстежувати викиди та перенесення забруднювачів у часі та просторі;

аналізувати зменшення викидів і встановлювати пріоритети у скороченні та ліквідації потенційно шкідливих викидів;

приймати ефективні рішення з питань запобігання та зменшення промислового забруднення.

Водночас громадськість:

отримає вільний та зручний доступ до екологічної інформації;

братиме участь у формуванні державної екологічної політики у сфері реєстрації викидів.

Економічна правда