ЕЦБ планирует продолжить повышать ставки, чтобы обуздать инфляцию в ЕС  

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард отметила, что расходы на займы снова вырастут, сказав, что это необходимо для сдерживания стремительного роста потребительских цен.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Сейчас ставки ЕЦБ должны быть выше, чтобы обуздать инфляцию и снизить ее до нашей целевой отметки в 2%", - сказала Лагард.

За 2022 год ЕЦБ повысил процентные ставки на 250 базисных пунктов, и политики, включая Лагард, заявили, что ожидаются новые повышения, а рынки и экономисты ожидают шагов на следующих двух заседаниях.

Агрессивное поднятие ставок происходит именно тогда, когда в регионе воцаряется экономический спад, президент ЕЦБ отметила, что рецессия, вероятно, будет кратковременной и неглубокой, ссылаясь на последние прогнозы ее учреждения.

Она также подчеркнула, что ЕЦБ постоянно пристально следит за инфляцией.

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Напомним:

Европейский центральный банк повысил процентные ставки в четверг, 15 декабря: базовую ставку на 50 б.п. - до 2,5%, ставку по депозитам - с 1,5% до 2%. Регулятор продолжит повышать ставки на фоне высокой инфляции.