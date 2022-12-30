Кабмин докапитализировал госкомпанию, которая координирует "єОселю", на 30 миллиардов
Правительство осуществило выпуск облигаций внутреннего госзайма в размере 30 млрд грн в обмен на акции дополнительной эмиссии госкомпании ЧАО "Украинская финансовая жилищная компания" ("Укрфинжилье").
Об этом сообщается на сайте "Укрфинжилья".
Отмечается, что 23 декабря единственный акционер "Укрфинжилья" - правительство - приняло решение о дополнительном выпуске акций на 30 млрд грн, или 149,93% уставного капитала. Акции размещаются по номинальной стоимости - 1 грн.
По данным НБУ, объем ОВГЗ в собственности юрлиц 30 декабря вырос на 30,789 млрд грн: рыночные размещения на подобные суммы отсутствовали.
На прошлой неделе Кабмин поручил Министерству финансов до конца года выпустить пятилетние ОВГЗ под 19,5% для докапитализации "Укрфинжилья".
"Укрфинжилье" является координатором госпрограммы доступного ипотечного кредитования для граждан "єОселя".
Напомним:
В ноябре наблюдательный совет ЧАО "Украинская финансовая жилищная компания" назначил Евгения Мецгера председателем правления.
Ранее Мецгер занимал должность председателя правления государственного "Укрэксимбанка". Однако из-за скандала с нападением на журналистов программы "Схемы" его уволили с должности.
Также Мецгер был советником вице-премьера - министра экономики Юлии Свириденко и министра инфраструктуры Александра Кубракова.
Рекомендуем почитать: "єОселя" вместо "ипотеки Зеленского". Кто сможет взять кредит на квартиру под 3%
Экономическая правда