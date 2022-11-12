Экс-глава "Укрэксимбанка", которого уволили за нападение на журналистов, получил новую должность в госкомпании

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Наблюдательный совет ЧАО "Украинская финансовая жилищная компания" назначил Евгения Мецгера председателем правления.

Об этом сообщает пресс-служба Укрфинжилье.

Соответствующее решение Наблюдательный совет Общества принял 11 ноября на своем заседании. Кроме этого, первым заместителем председателя правления ЧАО "Укрфинжитло" избран Дмитрий Вербицкий.

Ранее Евгений Мецгера занимал должность председателя правления государственного "Укрэксимбанка". Однако после из-за скандала с нападением на журналистов программы "Схемы" его уволили с должности.

Также Мецгер работает советником вице-премьера - министра экономики Юлии Свириденко и министра инфраструктуры Александра Кубракова.

В Кабмине также отмечали профессионализм банкира и ценят его экспертизу в запуске крупных государственных программ в сфере экономики.

Напомним:

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ЭП, ссылаясь на свои источники в Минэкономики, сообщала о том, что вопрос назначения Мецгера еще не решен, поскольку в правительстве опасаются репутационных потерь из-за истории с избиением журналистов.