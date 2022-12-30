Крупнейший в мире независимый нефтетрейдер Vitol вышел из крупного проекта в РФ
Крупнейший независимый нефтетрейдер Vitol Group объявил о продаже доли в ООО "Восток Ойл", которое реализует один из крупнейших проектов "Роснефти" на севере Красноярского края РФ.
Об этом говорится в заявлении компании от 30 декабря.
"Сегодня Vitol объявляет о продаже своей доли в ООО "Восток Ойл".
Консорциум под руководством Vitol (совместное предприятие с Mercantile & Maritime Group), которому принадлежала доля, завершил продажу своего пакета акций Fossil Trading, FZCO, сумма которого не разглашается", - говорится в сообщении.
В Vitol отметили, что продажа, которую согласовали еще в июле 2022 года с учетом предварительных условий, завершена после всех юридических формальностей.
Напомним:
В апреле сообщалось, что крупнейший в мире независимый нефтетрейдер Vitol Group намерен прекратить торговать российской нефтью до конца 2022 года.
Президент Украины Владимир Зеленский в июле призвал крупнейшего в мире независимого нефтетрейдера Vitol прекратить поставки российской нефти, обвинив его в "наглой наживе на кровавой нефти".
Экономическая правда