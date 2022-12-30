В системе Prozorro с начала войны провели 94 тысяч тендеров на 120 миллиардов

С начала большой войны на платформе электронных закупок Prozorro провели 94 тысяч тендеров на 120 миллиардов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

"Результаты работы в 2022 году свидетельствуют о том, что, несмотря на все сложности и вызовы, электронная система закупок Prozorro работает без сбоев и демонстрирует гибкость и способность меняться даже в условиях военного времени. Более того, международные партнеры тоже высоко оценили эффективность украинских государственных закупок", – отметила заместитель министра экономики Надежда Бигун.

С начала большой войны на Prozorro:

провели 94 тысяч тендеров на 120 млрд грн;

участниками конкурентных закупок стали более 23 тысяч предприятий;

разница между общей суммой, которую государственные заказчики планировали потратить на свои закупки и суммой, по которой были заключены контракты благодаря тендерным процедурам, составила 6 млрд грн;

всего в электронной системе отчитались о более чем 2 миллионах заключенных договоров на 311 млрд грн.

В Минэкономики отметили, что после того, как в июле 2022 года правительство вернуло обязательные закупки у Prozorro, в системе происходит около половины закупок от показателей довоенного уровня.

"Такое сокращение можно объяснить как уменьшением расходов на некритические нужды, так и тем, что закупки для нужд обороны и критической инфраструктуры осуществляются без использования Prozorro", - пояснили в ведомстве.

Кроме того, с начала полномасштабного вторжения России Кабмин изменил правила осуществления публичных закупок, чтобы адаптировать их под новую реальность, требующую более быстрого обеспечения потребностей – среднюю продолжительность тендера удалось сократить почти вдвое — до 22 дней.

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Однако процедуру запроса цены предложения в Prozorro Market можно провести еще быстрее, ее средняя продолжительность — 11 дней.

"Благодаря новым правилам, заказчики могут использовать Prozorro Market без ограничений по сумме, что позволяет существенно снять административную нагрузку с заказчиков. Следовательно, и объем закупок в электронном каталоге вырос втрое, по сравнению с 2021 годом — до 1,2 млрд грн", – добавили в Минэкономики.

Напоминаем:

Система электронных закупок Prozorro, включая каталоги Prozorro Market, соответствует требованиям к электронным закупкам, финансируемым Всемирным банком.