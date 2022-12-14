Світовий банк рекомендує систему Prozorro для тендерів на проєкти відбудови України

Система електронних закупівель Prozorro, включаючи каталоги Prozorro Market, відповідає вимогам до електронних закупівель, які фінансуються Світовим банком.

Про це свідчать результати оцінки, проведені Світовим банком, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Автори оцінки дійшла висновку, що система електронних закупівель, включаючи Prozorro Market, загалом відповідає вимогам до електронних закупівель для операцій, що фінансуються Світовим банком.

Також автори оцінки додатково надали перелік рекомендацій щодо вдосконалення системи.

"Агентства-виконавці проектів у рамках операцій, що фінансуються Банком, можуть використовувати систему електронних закупівель та Prozorro Market для тендерів, які вимагають використання національних процедур закупівель (з бюджетним порогом до 5 млн євро)", зазначив директор у справах Східної Європи та Центральної Азії Аруп Банерджі.

Він додав, що стосується міжнародних тендерних процедур, які фінансуються Світовим банком в Україні (з бюджетним порогом від 5 млн євро), виконавчі агенції можуть використовувати системи електронних закупівель Prozorro після того, як держпідприємство "Прозорро" запровадить визначені вдосконалення.

Відповідно до рекомендацій Світового банку, ДП "Прозорро" розпочало адаптацію системи під особливі стандарти та умови, затверджені World Bank, включно з механізмом оскарження.

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У Мінекономіки анонсують, що можливість використовувати систему відповідно до вимог World Bank буде доступна вже у березні 2023 року.

Крім того, розглядається можливість адаптації системи Prozorro для специфічних потреб відбудови, наприклад, щодо закупівлі послуг консультантів, проєктних та архітектурних робіт, потреба в яких під час відбудови буде величезною.

"В цілому позиція Світового банку також полягає в тому, що починаючи з 2023 року Prozorro має використовуватись в усіх проєктах відбудови, які фінансує Банк", – додали в Мінекономіки.