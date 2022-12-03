В Николаевской области могут пересмотреть графики отключений 

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Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что обратится к Облэнерго по вопросу пересмотра графиков отключений по области.

Об этом он написал в Facebook.

По словам председателя ОВА, из-за увеличения потребления и небольших лимитов, которые дают на область, отключения могут длиться по 4 часа с подачей света 2-4 часа.

Ким также добавил, что в область возвращаются люди, что влияет на рост объема потребления.

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Напомним:

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук отметил, что возвращение к плановым отключениям электроэнергии произойдет после увеличения мощностей в системе и отсутствия новых обстрелов.