Повернення планових відключень можливе за умови збільшення потужності в систему – ДТЕК

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Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук зазначив, що повернення до планових відключень електроенергії відбудеться після збільшення потужностей в системі та відсутності нових обстрілів.

Про це він повідомив в етері Єдиних новин.

"Відмовитись від аварійних відключень можна буде за умови, якщо в системі буде більше генеруючих потужностей, які нададуть змогу обмежитись тільки стабілізаційними відключеннями", – сказав Сахарук.

За його словами, повернутись до планових відключень можна за кілька тижнів, якщо не буде нових обстрілів, та коли буде можливість повністю відновити ту генерацію, яка була пошкоджена внаслідок останнього обстрілу минулого тижня.

Він також додав, що у Києві зараз намагаються вимикати електроенергію якомога ближче до графіків, проте в деяких районах столиці застосовуються й аварійні відключення через локальні перевантаження мережі.

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У суботу, 3 грудня, в Києві, Дніпрі та Одесі застосували екстрені відключення електроенергії.