В Киеве, Одессе и Днепре происходят экстренные отключения света
В субботу, 3 декабря, в Киеве, Днепре и Одессе применили экстренные отключения электроэнергии.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК в Telegram.
Соответственно графики стабилизационных отключений, которые были составлены ранее, пока не работают.
В компании добавляют, что их энергетики вместе со специалистами "Укрэнерго" и другими экстренными службами делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации.
Узнать оперативную информацию об изменении ситуации можно узнать на сайтах ДТЭК Киевских, Одесских и Днепровских электросетей.
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Напомним:
Руководители облэнерго будут нести персональную ответственность за несоблюдение графиков отключения электроэнергии.