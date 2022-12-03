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В Киеве, Одессе и Днепре происходят экстренные отключения света

Суббота, 3 декабря 2022, 10:20 - Экономическая правда
 
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В субботу, 3 декабря, в Киеве, Днепре и Одессе применили экстренные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК в Telegram.

Соответственно графики стабилизационных отключений, которые были составлены ранее, пока не работают. 

В компании добавляют, что их энергетики вместе со специалистами "Укрэнерго" и другими экстренными службами делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации. 

Узнать оперативную информацию об изменении ситуации можно узнать на сайтах ДТЭК Киевских, Одесских и Днепровских электросетей.

Также читайте: Как на самом деле отключают электричество потребителям и что не так с электросетью. Объяснение энергетика

Напомним:

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Руководители облэнерго будут нести персональную ответственность за несоблюдение графиков отключения электроэнергии.

ДТЭК Киев электроэнергия Укрэнерго
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