Во Львовской области без света более 280 населенных пунктов, возобновить подключение планируют к вечеру
Во Львовской области из-за обстрелов утром 29 декабря без электроснабжения остаются 470 тысяч абонентов, тяжелее всего подать свет во Львов и близлежащие населенные пункты.
Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
По состоянию на 11:40 во Львовской области без электроснабжения более 470 тысяч абонентов. Самая сложная ситуация с возобновлением электроснабжения во Львове и окрестных населенных пунктах. Энергетики уже приступили к ремонтным работам и до конца дня должны возобновить электроснабжение в областном центре", – написал он.
Чиновник добавил, что два попадания в электроподстанцию.
Позже Козицкий добавил, что без электроэнергии остаются 282 населенных пункта, из них 76 частично.
В Львовоблэнерго сообщили, что уже возобновляют электроснабжение после обстрелов.
"По информации диспетчерской службы "Львовоблэнерго" ориентировочно до 21:00 будет продолжаться возобновление электроснабжения во Львовской области в населенных пунктах, которые остались без электроэнергии после очередной атаки российских оккупантов", - говорится в сообщении компании.
Напоминаем:
В ночь на 29 декабря российские войска атаковали Украину дронами, а утром – крылатыми ракетами, по всей территории Украины могут работать силы ПВО.
Из-за вражеских ракетных обстрелов утром в четверг 90% Львова осталось без электроснабжения.