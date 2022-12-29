Во Львовской области без света более 280 населенных пунктов, возобновить подключение планируют к вечеру

Во Львовской области из-за обстрелов утром 29 декабря без электроснабжения остаются 470 тысяч абонентов, тяжелее всего подать свет во Львов и близлежащие населенные пункты.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

По состоянию на 11:40 во Львовской области без электроснабжения более 470 тысяч абонентов. Самая сложная ситуация с возобновлением электроснабжения во Львове и окрестных населенных пунктах. Энергетики уже приступили к ремонтным работам и до конца дня должны возобновить электроснабжение в областном центре", – написал он.

Чиновник добавил, что два попадания в электроподстанцию.

Позже Козицкий добавил, что без электроэнергии остаются 282 населенных пункта, из них 76 частично.

В Львовоблэнерго сообщили, что уже возобновляют электроснабжение после обстрелов.

"По информации диспетчерской службы "Львовоблэнерго" ориентировочно до 21:00 будет продолжаться возобновление электроснабжения во Львовской области в населенных пунктах, которые остались без электроэнергии после очередной атаки российских оккупантов", - говорится в сообщении компании.

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Напоминаем:

В ночь на 29 декабря российские войска атаковали Украину дронами, а утром – крылатыми ракетами, по всей территории Украины могут работать силы ПВО.

Из-за вражеских ракетных обстрелов утром в четверг 90% Львова осталось без электроснабжения.