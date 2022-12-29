Львов на 90% остался без света из-за обстрелов – Садовой

Из-за вражеских ракетных обстрелов утром в четверг 90% Львова остались без электроснабжения.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

"90% города – без света. Ждем дополнительную информацию от энергетиков", - написал он.

Глава города добавил, что трамваи и троллейбусы в городе не курсируют.

"Могут быть перебои с водоснабжением. Переходим на работу дизель-генераторов на объектах критической инфраструктуры", – отметил Садовый.

Напоминаем:

В ночь на 29 декабря российские войска атаковали Украину дронами, а утром – крылатыми ракетами, по всей территории Украины могут работать силы ПВО.

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ООО "ДТЭК" применило экстренные отключения света в Одесской и Днепропетровские областях из-за угрозы ракетных ударов россиян, также об экстренных отключениях сообщили "Житомироблэнерго" и "Сумыоблэнерго".

В столице в четверг, 29 декабря, из-за очередной массированной ракетной атаки на объекты критической инфраструктуры возможны перебои с электроэнергией и водоснабжением.

В Харькове утром в четверг из-за очередной российской массированной ракетной атаки остановили движение метрополитена.