"10-10-10": авторы реформы предлагают дополнительный налог на снятие наличных

Обновленная концепция налоговой реформы ("10-10-10"), которую курирует заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма, предусматривает существенное ограничение наличных операций, в частности с помощью введения дополнительного налога на снятие наличных.

Об этом говорится в статье ЭП.

В материале подчеркивается, что такое предложение реформаторов - наиболее контраверсионное.

"Цель - борьба с теневой экономикой и схемами по уклонению от налогообложения.

Налогообложение наличных, по мнению авторов концепции реформы, должно повысить стоимость скруток с НДС, выплаты зарплат в конвертах, теневого трудоустройства и большинства других схем", - говорится в статье.

Будет работать налог на наличные так: при снятии, например, 100 грн в банкомате или в кассе банка со счета человека будут списываться 100 грн и налог.

Отмечается, что эта идея еще дискутируется, поэтому окончательный размер ставки неизвестен.

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По словам собеседника ЭП в Офисе президента, привлеченного к реформе, она "точно будет меньше 10%".

При этом существует вероятность, что в финальный законопроект этот налог не войдет. В частности, это будет зависеть от окончательных ставок НДС и НДФЛ, которые авторам удастся отстоять в ходе дискуссии с международными партнерами.

"Однако почти наверняка в налоговой реформе будут другие ограничения на наличные расчеты. Среди них - запрет на снятие наличных юридическими лицами и запрет продажи за наличные подакцизной продукции.

Все приведенные ограничения и налог на наличные авторы предлагают вводить только тогда, когда в Украине не будет проблем с безналичными расчетами, в частности в результате длительных блэкаутов и отсутствия стабильной связи", - резюмирует автор материала.

Подробнее об обновленной концепции налоговой реформы "10-10-10" читайте в статье Ярослава Винокурова: Налог на наличные и гарантия возмещения НДС: реформа "10-10-10" снова в повестке дня. Что там нового?

Экономическая правда