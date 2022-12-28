Инвестиции в депозитные сертификаты приносят банкам четверть всех процентных доходов – НБУ
Временно свободные средства банков, которые те вкладывают в депозитные сертификаты Национального банка, обеспечивают финансовым учреждениям четверть всех процентных доходов.
Об этом говорится в Отчете о финансовой стабильности Нацбанка.
"Банки сполна получили выгоду от притока ликвидности, которая почти полностью размещалась в коротких безрисковых инструментах НБУ. Средства в депозитных сертификатах, которые банки накопили из-за значительных государственных выплат, сейчас генерируют уже почти четверть процентных доходов за месяц", - говорится в отчете.
В Нацбанке отмечают, что объемы кредитования, которое также обеспечивает банки процентными доходами, с начала широкомасштабной войны сократились - как в корпоративном, так и в розничном сегментам. Кроме этого, банки ужесточили требования к заемщикам из-за высоких рисков безопасности.
По обновленному прогнозу НБУ, не менее 30% кредитного портфеля, который банки имели до широкомасштабного вторжения, могут стать неработающими кредитами. Ранее там ожидали, что эта доля достигнет 20%.
Учитывая высокие риски кредитования, а также низкий спрос на кредиты как среди бизнеса, так и среди населения, банки вкладывают временно свободные средства в краткосрочные депозитные сертификаты - инструмент Национального банка Украины. Ставка по ним зависит от учетной ставки НБУ и сейчас составляет 23% годовых.
По состоянию на 27 декабря, банки держали на депсерфах НБУ 443,73 млрд грн.
Для того, чтобы уменьшить объемы избыточной ликвидности банковской системы, Нацбанк решил повысить нормы резервирования по текущим гривневым и валютным счетам с 1 января 2023 года.
Часть из этих резервов банки смогут вкладывать в определенный перечень облигаций правительства.
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Экономическая правда