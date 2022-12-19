НБУ повышает нормативы обязательных резервов банков: что изменится

Нацбанк повышает нормативы обязательного резервирования по средствам по требованию и средствам на текущих счетах для усиления монетарной трансмиссии на 5 процентных пунктов.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Так, с 0% до 5% увеличится норматив формирования банками обязательных резервов в национальной валюте:

по средствам по требованию и денежными средствами на текущих счетах юридических и физических лиц;

по средствам вкладов и средствам на текущих счетах других банков-нерезидентов, а также кредитам, полученным от международных (кроме финансовых) и других организаций-нерезидентов.

С 10% до 15% повысится норматив формирования банками обязательных резервов по таким же видам средств в иностранной валюте.

В то же время отмечается, что по срочным средствам на счетах юридических и физических лиц норматив обязательного резервирования не изменится и в национальной валюте останется на уровне 0%, а в иностранной – на уровне 10%.

Учитывая действующий порядок резервирования, банки станут формировать обязательные резервы в новом объеме с 11 января 2023 года.

В регуляторе отмечают, что повышение нормативов обязательного резервирования позволит снизить свободную ликвидность в банковской системе.

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"Ожидается, что общий объем обязательных резервов, который будут формировать банки, увеличится ориентировочно на 68 млрд грн", – говорится в сообщении.

По оценкам НБУ, это будет способствовать:

усиление конкуренции банков за вкладчиков и дальнейшее повышение ставок по гривневым депозитам;

увеличению банками объемов срочных гривневых привлечений;

уменьшению рисков для курсовой стабильности;

дедолларизации депозитов и усилению способности НБУ удерживать контроль за динамикой инфляции.

"Высшие требования к обязательным резервам банков не будут угрожать финансовой стабильности, учитывая рекордные объемы свободной ликвидности в банковской системе. Это также не будет ограничивать возможность банков кредитовать", – резюмировали в Нацбанке.