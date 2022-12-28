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Зеленский и гендиректор BlackRock договорились о координации в проектах восстановления Украины

Среда, 28 декабря 2022, 13:57 - Анастасия Жарикова

Президент Владимир Зеленский обсудил с гендиректором крупнейшей в мире инвестиционной компании BlackRock Ларри Финком участие в проектах послевоенного восстановления Украины и координации инвесторов.

Об этом сообщает сайт главы государства.

В ОП отметили, что под управлением компании BlackRock находятся активы на сумму около 8 трлн.

По предварительным договоренностям Зеленского и Финка, команда BlackRock на протяжении нескольких месяцев работает над проектом структурирования фондов восстановления Украины.

Президент и гендиректор BlackRock договорились в ближайшее время сосредоточиться на координации усилий всех потенциальных инвесторов и участников восстановления Украины с целью достижения единства позиций и привлечения инвестиций в ключевые сектора экономики.

Кроме этого, топ-менеджеры BlackRock планируют совершить личный визит в Украину в ближайшее время.

Напоминаем:

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Министерство экономики и крупнейшая в мире инвестиционная компания BlackRock подписали меморандум о взаимопонимании, которым согласовали разработку специальной платформы для привлечения частного капитала для восстановления Украины.

Зеленский инвестиции война
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