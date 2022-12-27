Приватбанк получил новых независимых членов наблюдательного совета: кто они
Вторник, 27 декабря 2022, 17:56 -
На заседании во вторник правительство своим решением прекратило полномочия текущего состава независимых членов наблюдательного совета ПриватБанка и назначило новых по результатам конкурса.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
Так, в новый состав независимых членов наблюдательного совета государственного ПриватБанка вошли:
- Нильс Мелнгайлис: занимал должность независимого директора ряда банков и возглавлял наблюдательный совет в одном из ведущих банков в Балтийском регионе Luminor Group со штаб-квартирой в Эстонии;
- Збигнев Ягейло: более десяти лет возглавлял PKO Bank Польша, входящий в крупнейшую банковскую группу в Центральной и Восточной Европе;
- Владимир Литвин: имеет около 20 лет в банковском, государственном и правительственном секторах с экспертизой в банкинге, международных финансах;
- Федерико Руссо: работал в итальянской группе UniCredit, более 11 лет опыта работы на рынке Украины;
- Михай Ионеску: имеет более 20 лет опыта на руководящих должностях в банковской индустрии, в частности в Deutsche Bank, Credit Suisse Group, Raiffeisen Bank в странах Центральной и Восточной Европы, возглавлял ряд инвестиционных банковских проектов и консультировал Национальный банк Греции по вопросам приобретения Финансбанка в Турции;
- Надир Азиз Шейх: имеет 39 лет опыта в Citigroup в 7 странах, в частности - 6 лет опыта в Citibank Украина с успешной реализацией кейсов по трансформации, корпоративному управлению, антикризисному менеджменту и обеспечению роста в нестабильной среде. С 2019 года является независимым членом наблюдательного совета Приватбанка, председателем комитета по вопросам аудита, членом комитета по вопросам рисков, членом комитета по вопросам назначений, корпоративного управления и вознаграждений.
Напоминаем:
В октябре Минфин объявил конкурс на должности независимых членов наблюдательного совета в три государственных банка: Ощадбанка, Приватбанка и Укрэксимбанка.