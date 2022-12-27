Приватбанк получил новых независимых членов наблюдательного совета: кто они

На заседании во вторник правительство своим решением прекратило полномочия текущего состава независимых членов наблюдательного совета ПриватБанка и назначило новых по результатам конкурса.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Так, в новый состав независимых членов наблюдательного совета государственного ПриватБанка вошли:

Нильс Мелнгайлис: занимал должность независимого директора ряда банков и возглавлял наблюдательный совет в одном из ведущих банков в Балтийском регионе Luminor Group со штаб-квартирой в Эстонии;

Збигнев Ягейло: более десяти лет возглавлял PKO Bank Польша, входящий в крупнейшую банковскую группу в Центральной и Восточной Европе;

Владимир Литвин: имеет около 20 лет в банковском, государственном и правительственном секторах с экспертизой в банкинге, международных финансах;

Федерико Руссо: работал в итальянской группе UniCredit, более 11 лет опыта работы на рынке Украины;

Михай Ионеску: имеет более 20 лет опыта на руководящих должностях в банковской индустрии, в частности в Deutsche Bank, Credit Suisse Group, Raiffeisen Bank в странах Центральной и Восточной Европы, возглавлял ряд инвестиционных банковских проектов и консультировал Национальный банк Греции по вопросам приобретения Финансбанка в Турции;