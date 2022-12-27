Налоги и лимиты для ФЛП: что меняется с нового года

Согласно госбюджету на 2023 год, ФЛП будут иметь новые размеры единого социального взноса и лимиты.

Об этом говорится в статье ЭП.

Лимиты дохода для ФЛП рассчитываются от размера минимальной зарплаты.

Соответственно, с 1 января будут действовать такие годовые лимиты: первая группа - 1 118 900 грн (167 минимальных зарплат), вторая группа - 5 587 800 грн (834 минимальные зарплаты), третья группа (3% и 5%) - 7 818 900 грн (1 167 минимальных зарплат).

Соблюдать лимит годового дохода для ФЛП важно, поскольку это одно из условий работы по упрощенной системе налогообложения. При нарушении лимитов предпринимателей могут перевести на общую систему с большими налогами.

При этом ФЛП первой группы платят единый налог в размере 10% от прожиточного минимума для трудоспособных, второй группы - 20%. Фактические ставки устанавливает местная власть, но они не могут превышать максимальные в Украине.

В то же время для ФЛП третьей группы ставки неизменны: 5% - для неплательщиков НДС, 3% - для плательщиков НДС. На время действия военного положения действует льготная ставка 2% (неплательщики НДС), но в Верховной Раде обсуждают ее отмену с середины 2023 года.

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От размера минимальной зарплаты зависит и размер единого социального взноса. Ставка ЕСВ составляет 22%.

Таким образом, поскольку минимальная зарплата устанавливается на год, то предельные размеры ЕСВ будут действовать весь 2023 год: минимальный за месяц - 1 474 грн, максимальный (15 минимальных зарплат) - 22,11 тыс грн в месяц.

ЕСВ за себя могут не платить такие категории ФЛП: пенсионеры и лица с инвалидностью, которые получают выплаты; самозанятые (нотариусы, адвокаты) без дохода; все ФЛП и самозанятые, за которых ЕСВ платит работодатель.

Кроме этого, на время военного положения действует добровольная уплата единого налога для первой и второй групп с 1 апреля 2022 года до конца действия военного положения и ЕСВ за себя с 1 марта 2022 года до конца военного положения и год после его окончания.

Подробнее о том, какие основные нововведения вступают в силу с нового года, читайте в статье: Налоги, тарифы, пенсии и новые правила для обменников: что меняется с 1 января

Экономическая правда