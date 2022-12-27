Дефицит мощности в системе несколько сократился, все области имеют лимиты потребления – "Укрэнерго"

Дефицит мощности в системе несколько сократился благодаря увеличению объемов производства электростанций. Но имеющейся мощности в системе все равно недостаточно, чтобы удовлетворить все потребности потребителей в стране.

Об этом заявили в НЭК "Укрэнерго".

Подчеркивается, что после аварийно-восстановительных работ включен в сеть блок на одной из тепловых электростанций, пострадавшей во время одной из последних российских ракетных атак.

"Впрочем, имеющейся мощности в системе все равно недостаточно, чтобы удовлетворить все потребности потребителей в стране. Потому что в энергосистеме одновременно увеличился и уровень потребления.

Это связано с поэтапным возвращением в работу электросетей, которые были повреждены во время массированных атак, а также с восстановлением энергетической инфраструктуры на деоккупированных территориях. Соответственно увеличилось и количество потребителей, которым хотя бы частично восстановлено электроснабжение, также растет и объем потребления промышленности", - заявили в госкомпании.

В связи с этим во все области доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к необходимости применения аварийных отключений для сбалансирования энергосистемы.

В "Укрэнерго" напомнили, что энергосистема страны пережила 9 ракетных атак и 12 атак БПЛА врага - все еще требует значительных ресурсов и времени на восстановление. Ремонтные бригады работают круглосуточно.

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Заживлены все объекты критической инфраструктуры, отмечают в компании.

"Впрочем, не забываем, что враг не собирается останавливаться в своих намерениях погрузить страну в темноту. Поэтому энергетики готовятся к любым возможным сценариям и при любых условиях будут восстанавливать энергосистему. Каждый должен быть готовым к различным ситуациям и позаботиться о тех, кто в этом нуждается", - резюмировали в "Укрэнерго".

Напомним:

В Киеве утром 27 декабря происходят экстренные отключения света - графики стабилизационных отключений сейчас не действуют.

Экономическая правда