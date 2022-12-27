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В Киеве и области с утра действуют экстренные отключения света – ДТЭК

Вторник, 27 декабря 2022, 09:00 - Алексей Павлыш

В Киеве утром 27 декабря происходят экстренные отключения света - графики стабилизационных отключений сейчас не действуют.

Об этом сообщили в "ДТЭК Киевские электросети".

Проверить наличие текущих отключений можно по ссылке.

"Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", - заявили в компании.

Экстренные отключения происходят также и в Киевской области, сообщает "ДТЭК Киевские региональные электросети".

"Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Графики стабилизационных отключений пока не действуют!

Просим набраться терпения и сохранять спокойствие. Энергетики страны делают все возможное, чтобы исправить ситуацию", - говорится в сообщении.

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В Одессе и Днепре действуют стабилизационные графики.

Экономическая правда

Киев электроэнергия энергетика
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