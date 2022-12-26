Оператор "Северного потока" начал оценку стоимости ремонта газопровода – NYT

Оператор газопровода Северный поток компания Nord Stream AG начала оценивать ремонт трудопровода после взрывов в сентябре.

Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источник.

"В последние недели компания Nord Stream AG начала оценивать стоимость ремонта трубопровода и возобновление подачи газа", – говорится в статье.

По словам собеседника издания, захотевшего остаться анонимным, начальная оценка ремонта стартует примерно с 500 млн дол.

Также специалисты изучают, как долго поврежденные трубы могут выдерживать действие соленой воды.

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Ранее фото повреждений трубы газопровода опубликовало шведское издание Expressen.

Как сообщалось, в ноябре шведский прокурор, ведущий расследование повреждений газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", подтвердил, что инцидент был диверсией, поскольку на месте были обнаружены следы взрывчатых веществ.

В компании-операторе заявили, что участок "Северного потока" разрушен, фрагменты трубы разбросало на 250 метров.