Укрэнерго предупредило о новом фейке об аварийных отключениях света

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" предупреждает о распространении фейка о якобы отмене аварийных отключений электроэнергии со ссылкой на фальшивую страницу компании.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

"Это попытка взбудоражить общество ложной информацией", - говорится в сообщении.

В регуляторе напомнили, что аварийные отключения являются вынужденным шагом, применяемым исключительно при наличии дефицита, для сохранения баланса производства и потребления в энергосистеме.

"Отказаться от них энергетики смогут только после полного прекращения вражеских атак на нашу энергосистему", - пояснили в компании.

В компании отметили, что Укрэнерго имеет только одну официальную страницу в Facebook и один официальный телеграмм-канал.

"Любое другое, созданное под нашим логотипом в этих соцсетях, является фейком и российским ИПСО. Увидите новый подлог – пожалуйста, сообщайте нам", – резюмировала пресс-служба.

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Укрэнерго

Напоминаем:

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" заявляет о распространении РФ фейкового письма руководителя компании Владимира Кудрицкого на украинское министерство энергетики о якобы "возобновлении экспорта".

Экономическая правда