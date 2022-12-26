Послы G7 о реформе градостроительства: Важно сохранить полномочия местных общин

Послы стран "Большой семерки" заявили о важности сохранения полномочий общин при реализации реформы градостроительства.

Об этом говорится в заявлении в Twitter-аккаунте "Послы G7 за реформу в Украине".

"Послам G7 было интересно услышать о реализации реформы градостроительства, которую мы продолжим мониторить. При выполнении реформы важно сохранить полномочия местных общин", - говорится в сообщении.

Послам #G7 було цікаво почути про реалізацію реформи містобудування, яку ми продовжимо моніторити. При виконанні реформи важливо зберегти повноваження місцевих громад.@OlKubrakov @FedorovMykhailo pic.twitter.com/Y7id7swvtk December 24, 2022

К заявлению добавили фото встречи послов с вице-премьер-министром по восстановлению - министром развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александром Кубраковым и вице-премьер-министром - министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым.

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Кубраков написал в Twitter, что на встрече обсуждалась реформа городского планирования, которая меняет подход к строительству и внедряет цифровизацию.

"Страны G7 приобщаются к мониторингу внедрения реформы градостроительства. Речь о дальнейшей имплементации закона 5655 о реформе градостроительства, которая даст старт масштабному восстановлению страны и изменит принципы работы строительной отрасли.

Мы создаем реформу и открыты для экспертного диалога, просвещения и сотрудничества. Следующий этап - имплементация", - заявила автор законопроекта, председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

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Напомним:

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков пригласил представителей стран G7 для мониторинга запуска закона №5655 по градостроительству.

13 декабря Верховная Рада приняла в целом законопроект №5655 по реформированию сферы градостроительной деятельности, который, в частности, критиковали главы украинских городов и поселков, архитекторы и общественные активисты.

Документ, который должен был создать прозрачную систему градостроительного контроля и решить проблемы в области строительства, увеличивает полномочия Министерства развития общин и территорий и передает министерству несвойственные функции, которые ранее выполняла Государственная архитектурно-строительная инспекция.

Аналитики "Чесно" также обращают внимание на то, что документ предлагает установить для застройщиков "частный контроль". Это означает, что строительные компании смогут создавать собственные фирмы, которые будут "контролировать" их деятельность.

С критикой законопроекта также выступали военные. В частности, военный и юрист Олег Симороз, который подорвался на противотанковой мине и потерял обе ноги. Автор законопроекта глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк ворвалась к нему в палату, чтобы выяснить отношения. После общественного резонанса Шуляк написала, что "просит прощения", но подробно не описала за что именно.

Экономическая правда