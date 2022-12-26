На Львовщине вернули графики почасовых отключений света – ОВА

На Львовщине удалось стабилизировать ситуацию, поэтому электроэнергию подают в соответствии с графиком почасовых отключений.

Об этом сообщил в Telegram председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Обновленная информация! На Львовщине удалось стабилизировать ситуацию, поэтому электроэнергию подают в соответствии с графиком почасовых отключений", - написал он.

Перед этим Козицкий заявлял, что на Львовщине и еще в четырех областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии.

Напомним:

Дефицит мощности в энергосистеме по состоянию на 26 гружня остается существенным. Из-за превышения лимитов потребления введены аварийные отключения в Киеве и 5 областях.

Экономическая правда