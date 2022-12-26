В энергосистеме все еще существенный дефицит мощности, в Киеве и 5 областях – аварийные отключения

Дефицит мощности в энергосистеме по состоянию на 26 гружня остается существенным. Из-за превышения лимитов потребления введены аварийные отключения в Киеве и 5 областях.

Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

"По состоянию на 26 декабря дефицит мощности в энергосистеме остается существенным.

Также имеются ограничения в системе передачи электроэнергии вследствие значительных повреждений магистральных сетей массированными атаками россиян. В связи с этим во все области доведены лимиты потребления", - говорится в заявлении.

В госкомпании подчеркнули, что из-за превышения лимитов потребления введены аварийные отключения в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Львовской, Киевской областях и в г. Киеве.

На объектах генерации и электросетях, поврежденных в результате уже девяти массированных российских атак, продолжаются ремонтные работы, добавили в "Укрэнерго".

"Из-за масштабности и сложности повреждений восстановление оборудования и функционирования ряда ключевых объектов требует значительного времени.

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"Укрэнерго", генерация и операторы систем распределения делают все возможное для улучшения ситуации с электроснабжением в стране", - говорится в заявлении.

"В то же время мы понимаем намерения врага и риски повторных атак на электросети и электростанции. Должны быть готовы к различным ситуациям и позаботиться о тех, кто в этом нуждается.

Мы готовы к любым сценариям и при любых условиях восстанавливать работу энергосистемы", - резюмировали в госкомпании.

Экономическая правда