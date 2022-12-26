Apple не разрешила адаптировать iPhone 14 под российские сети связи

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Российские операторы мобильной связи не смогли договориться с Apple о поддержке функций VoLTE и VoWiFi на своих сетях для телефонов линейки iPhone 14.

Об этом сообщает российское издание "Коммерсант".

Функции VoLTE и VoWiFi улучшают качество связи, и на звонки через VoLTE в крупных городах России приходится более 60% голосового трафика.

Также на iPhone 14 недоступна высококачественная передача голоса, а раздача интернета с телефона требует ручной настройки.

Функции передачи голоса по сети LTE (VoLTE) и звонки по Wi-Fi (VoWiFi), как сообщают пользователи профильного форума 4PDA, работают на ввезенных в Россию телефонах iPhone 14 некорректно или совсем не действуют.

Причиной этого является отсутствие возможности применить настройки оператора из-за ограничений на стороне Apple, пояснили в пресс-службе "ВымпелКома" ("Билайн").

В операторе Tele2 добавили, что VoLTE и VoWiFi включаются на сети оператора после тестирования с вендором, но с марта взаимодействие по всем проектам с Apple прекратилось.

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В МТС проинформировали, что им удалось активировать технологию VoLTE для iPhone 14, "но нет уверенности, что она будет стабильно работать на всех ввозимых в страну моделях", активировать VoWiFi на этих телефонах вообще не получается.

Также ограничение работы VoWiFi подтвердили и в "Мегафоне". В операторе уточнили, что абоненты могут звонить по Wi-Fi через приложение eMotion.

Издание отмечает, что VoLTE позволяет пользоваться интернетом во время звонка и улучшает его качество, а также снижает нагрузку на сети 3G и 2G. VoWiFi позволяет использовать сеть Wi-Fi для обычных голосовых звонков в зонах нестабильного подключения к сети.

Напоминаем:

Выход производителей телекоммуникационного оборудования Nokia и Ericsson с российского рынка в конце года повлечет за собой ухудшение связи по всей стране, а покрытие может постепенно вернуться к уровню конца 1990-х годов.

Экономическая правда