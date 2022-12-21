Мобільний зв’язок у Росії може повернутись у 1990-ті після виходу Nokia та Ericsson – Reuters

Вихід виробників телекомунікаційного обладнання Nokia та Ericsson з російського ринку наприкінці року спричинить погіршення зв’язку по всій країні, а покриття може поступово повернутись до рівня кінця 1990-х років.

Про це повідомляє Reuters.

П’ять топменеджерів телекомунікаційних компаній та інші джерела в галузі розповіли, що російські користувачі мобільних телефонів, ймовірно, будуть відчувати повільніші завантаження, матимуть більше перерваних дзвінків та більш тривалі відключення зв’язку, оскільки оператори втратять можливість оновлювати програмне забезпечення та стикнуться з скороченням запасів деталей.

Зазначається, що Ericsson і Nokia, на які разом припадає значна частка ринку телекомунікаційного обладнання та близько 50% базових станцій у Росії, виробляють все, починаючи від телекомунікаційних антен і закінчуючи апаратним забезпеченням, яке з’єднує оптичне волокно, що передає цифрові сигнали.

Також вони надають важливе програмне забезпечення, яке дозволяє різним частинам мережі працювати разом.

"Ми працюємо до кінця року, і саме тоді закінчується термін дії всіх винятків (від санкцій)", – розповів Reuters фінансовий директор Ericsson Карл Мелландер.

Також про вихід з Росії заявив генеральний директор Nokia Пекка Лундмарк: "Наш вихід буде завершеним. Ми не збираємося нічого постачати в Росію".

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Мінцифри Росії не відповіло на запити про коментарі, але цього тижня міністр зв’язку та ЗМІ РФ Максут Шадаєв заявив, що чотири оператори зв’язку підписують контракти на витрати понад 100 млрд рублів (1,45 млрд дол) на обладнання російського виробництва.

"Це дозволить нам організувати сучасне виробництво телекомунікаційного обладнання в Росії", – сказав він, але не уточнив ні назв операторів, ні виробників.

Провідний російський оператор зв'язку МТС відмовився коментувати цю історію. Мегафон, Veon Beeline, Tele 2 та інші компанії, що входять до великої четвірки телекомунікаційних компаній Росії, не відповіли на запити про коментарі.

Агентство зазначає, що урядові програми з просування російського обладнання за останні кілька років допомогли телекомунікаційним операторам менше покладатися на Nokia та Ericsson, а російські виробники цього року збільшили свою частку ринку до 25,2% з 11,6% у 2021 році.

Однак джерела в галузі очікують, що розрив зв’язків з іноземними компаніями відкине російський зв’язок на одне покоління, оскільки решта світу просувається вперед із впровадженням технологій 5G.

"Якщо, імовірно, така ситуація триватиме роками, російські стільникові мережі за рівнем покриття можуть повернутися до стану кінця 1990-х років, коли їх покриття обмежувалося великими містами і найбагатшими околицями", – вважає керівник IT видання ComNews у Москві Леонід Коник.

Експерти зазначають, що першими почнуть виходити з ладу сільські райони, коли оператори знімуть обладнання для зміцнення міських мереж, а відсутність оновлень програмного забезпечення може призвести до збоїв у мережі або піддати її кібератакам.

Економічна правда