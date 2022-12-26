В "Росатоме" заявили об увеличении экспорта в 2022 году на 15%
Российский "Росатом" ожидает роста экспорта в этом году на 15%, портфель валютных заказов остался на уровне 200 миллиардов.
Об этом заявил главный исполнительный директор "Росатома" Алексей Лихачев российской газете "Известия", передает Reuters.
"[Экспорт вырастет] примерно на 15%. Но надо понимать, что это далеко не предел", – сказал он.
Лихачев отмечает, что рост происходит, в том числе, за счет уже реализуемых контрактов, поставок топлива, продуктов обогащенного урана, а также услуг по конверсии, а также строительства 23 атомных энергоблоков в десятке стран.
Компания ведет переговоры с Международным агентством по атомной энергии по безопасной зоне вокруг оккупированной Россией Запорожской АЭС Украины.
Напоминаем:
Президент страны-агрессора Владимир Путин подписал указ, согласно которому захваченная оккупантами Запорожская АЭС будет отдана России.
Российская государственная корпорация "Росатом" создала акционерное общество "Эксплуатационная организация Запорожской АЭС" с регистрацией в Москве, направленное на управление оккупированной ЗАЭС.
В марте сообщалось, что Соединенные Штаты рассматривают наложение санкций против российской энергокомпании Росатом, которая является главным поставщиком горючего и оборудования для АЭС в мире.