В Bloomberg говорят, что не интересуются приобретением Washington Post или WSJ

После появления слухов в СМИ холдинг Bloomberg L.P. заявил, что не заинтересован в приобретении ни Dow Jones с его флагманской газетой Wall Street Journal, ни Washington Post.

Об этом заявил пресс-секретарь Bloomberg L.P. Тай Триппет в своем Twitter, сообщает Reuters.

"Не было никаких разговоров с кем-либо или с какой-либо организацией о приобретении", - заявил в Триппет. Это сообщение впоследствии опубликовал в своем блоге владелец холдинга, миллиардер Майкл Блумберг. "Компания также не заинтересована в таком приобретении".

Here’s an official response to recent media reports and speculation:



"There have been no conversations with anyone or either organization about an acquisition. The company has no interest in acquiring either." - Ty Trippet, Bloomberg LP spokesman December 25, 2022

Новостной сайт Axios со ссылкой на собственный источник сообщил в пятницу, что Блумберг был заинтересован в приобретении либо материнской компании Wall Street Journal - Dow Jones - у News Corp Руперта Мердока, либо Washington Post у Amazon.com Джеффа Безоса.

В тот же день Reuters также со ссылкой на свой источник сообщило, что Блумберг в течение многих лет выражал желание владеть известной газетой, но не обращался к Мердоку, чтобы обсудить возможную покупку Dow Jones и его флагманской газеты.

Представитель газеты Washington Post, которую Безос купил в 2013 году за 250 млн долларов, заявил, что она не продается.

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Напоминаем:

СМИ сообщали, что владелец Bloomberg Майкл Блумберг уже длительное время выражал желание владеть крупной газетой, однако пока не связывался с Рупертом Мердоком для обсуждения возможной покупки Dow Jones и его флагманской газеты Wall Street Journal