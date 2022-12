В Bloomberg говорят, что не интересуются приобретением Washington Post или WSJ

После появления слухов в СМИ холдинг Bloomberg L.P. заявил, что не заинтересован в приобретении ни Dow Jones с его флагманской газетой Wall Street Journal, ни Washington Post.

Об этом заявил пресс-секретарь Bloomberg L.P. Тай Триппет в своем Twitter, сообщает Reuters.

"Не было никаких разговоров с кем-либо или с какой-либо организацией о приобретении", - заявил в Триппет. Это сообщение впоследствии опубликовал в своем блоге владелец холдинга, миллиардер Майкл Блумберг. "Компания также не заинтересована в таком приобретении".

Here’s an official response to recent media reports and speculation:



"There have been no conversations with anyone or either organization about an acquisition. The company has no interest in acquiring either." - Ty Trippet, Bloomberg LP spokesman