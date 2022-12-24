Власник Bloomberg зацікавлений в придбанні Wall Street Journal або Washington Post – Reuters

getty images

Власник Bloomberg Майкл Блумберг вже тривалий час висловлював бажання володіти великою газетою, проте поки не зв'язувався з Рупертом Мердоком для обговорення можливої покупки Dow Jones і його флагманської газети Wall Street Journal

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що в п'ятницю новинний сайт Axios повідомив про зацікавленість власника Bloomberg L.P., в придбанні або материнської компанії WSJ Dow Jones у News Corp Мердока, або Washington Post в Amazon.com.

В агентстві додають, що з боку Bloomberg не було зроблено жодного підходу до Мердока, а представник Washington Post, яку Безос купив у 2013 році за 250 мільйонів доларів, заявив, що вона не продається.

Придбання великої газети привертало інтерес Bloomberg і раніше, включаючи New York Times і Financial Times.

Злиття з Journal або Dow Jones створило б гіганта фінансових даних і новин, що посилило б контроль Bloomberg над галуззю, водночас привернувши увагу антимонопольних регуляторів. За підрахунками Forbes, Блумберг є 12-ю найбагатшою людиною у світі, його статки оцінюються у 76,8 мільярда доларів.

Блумберг - колишній триразовий мер Нью-Йорка, який також невдало балотувався в президенти у 2020 році, прагнучи стати номінантом від Демократичної партії.

ВІДЕО ДНЯ

Будь-яке з цих придбань дасть 80-річному мільярдерові трофейну медіавласність для реклами його політичного порядку денного, такого як боротьба зі зміною клімату або просування більш жорстких законів про зброю, повідомили джерела Reuters.

За даними Axios, Bloomberg розглядає Dow Jones, який також є видавцем Barron's і MarketWatch, як ідеального покупця, але купив би Post, якби Безос був зацікавлений у продажу.

Нагадаємо:

Galaxy Digital Capital Management LP, компанія з управління криптовалютними активами, заснована колишнім менеджером по управлінню хедж-фондами Майком Новограцем, запустили спільно з Bloomberg індекс криптовалют.