На случай блэкаута: в Украине создали совместную сеть отделений банков

НБУ и системно важные банки создали совместную сеть из тысячи отделений, которые будут работать в случае длительных отключений света.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

Системно важные банки по инициативе НБУ объединились для создания совместной банковской сети под названием POWER BANKING. Отделения, входящие в нее, будут работать и предоставлять клиентам банковские услуги даже в критической ситуации во время блэкаута.

Отделения общей сети обеспечены альтернативными источниками энергии и резервными каналами связи, имеют усиленную инкассацию наличности и дополнительный персонал.

Сейчас сеть объединяет все 14 системно важных банков, отделения которых стали основой этой сети, и привлекает других участников банковского рынка. Сейчас уже более 1 тысячи отделений во всех регионах страны дополнительно оснащены для работы во время блэкаута. Около 80% из них - это отделения системно важных банков.

В условиях блэкаута в отделениях сети будет доступна возможность получить наличные в банкоматах или в кассе, осуществить платежи или перевод средств, обменять валюту и получить консультации менеджеров по финансовым вопросам.

Кроме того, в отделениях сети POWER BANKING введен банкоматный национальный роуминг. Благодаря этому украинцы смогут в банкомате любого банка сети "снять увеличенную сумму наличных, достаточную для удовлетворения текущих потребностей и формирования определенного запаса".

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Карта отделений сети POWER BANKING регулярно обновляется на отдельной веб-странице НБУ: https://power.bank.gov.ua.

Напоминаем:

Национальный банк Украины обязал банки определить перечень из не менее 35% отделений, которые будут работать в случае наступления блэкаута, и обеспечить их необходимым для такой работы.