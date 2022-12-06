НБУ доручив банкам забезпечити роботу 35% відділень у разі ймовірного блекауту
Національний банк України зобов’язав банки визначити перелік з щонайменше 35% відділень, які працюватимуть у разі настання блекауту, та забезпечити їх необхідним для такої роботи.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
У регуляторі зазначили, що разом з банками втілюють проєкт Power Banking – периметр, побудований на базі чергових банківських відділень, які надаватимуть клієнтам фінансові послуги в умовах тривалої відсутності електропостачання.
Чергові відділення банків забезпечуються усім необхідним обладнанням та каналами зв’язку для безперервної роботи за відсутності електрики, а також додатковим персоналом, касовою технікою, банкоматами, готівкою.
Також організовано безперебійну роботу контактних центрів НБУ та банків для інформування клієнтів про місце розташування і графік роботи чергових відділень тощо.
Також Нацбанк ініціював запровадження "банкоматного національного роумінгу", тобто встановлення єдиних розширених лімітів та скасування додаткових комісій на зняття готівки власниками карток інших банків в банкоматах.
Через підвищений рівень небезпеки щодо функціонування банківської системи через обмеження постачання електроенергії внаслідок російських атак на українську інфраструктуру, підвищено окремі вимоги до банків, а саме:
- визначити в кожному регіоні чіткий переліку чергових відділень (щонайменше 35% відділень), що забезпечуватимуть надання послуг клієнтам банку в разі блекауту та забезпечити їх безперервну роботи;
- інформувати клієнтів щодо режиму роботи банків та їх відокремлених підрозділів із зазначенням переліку чергових відділень, їх адрес, контактних номерів телефонів та графіка роботи чергових відділень;
- підвищити заходи безпеки банківських операцій, включаючи операції з готівкою.