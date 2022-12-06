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НБУ доручив банкам забезпечити роботу 35% відділень у разі ймовірного блекауту

Вівторок, 6 грудня 2022, 15:22 - Анастасія Жарикова

Національний банк України зобов’язав банки визначити перелік з щонайменше 35% відділень, які працюватимуть у разі настання блекауту, та забезпечити їх необхідним для такої роботи.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

У регуляторі зазначили, що разом з банками втілюють проєкт Power Banking – периметр, побудований на базі чергових банківських відділень, які надаватимуть клієнтам фінансові послуги в умовах тривалої відсутності електропостачання. 

Чергові відділення банків забезпечуються усім необхідним обладнанням та каналами зв’язку для безперервної роботи за відсутності електрики, а також додатковим персоналом, касовою технікою, банкоматами, готівкою. 

Також організовано безперебійну роботу контактних центрів НБУ та банків для інформування клієнтів про місце розташування і графік роботи чергових відділень тощо. 

Також Нацбанк ініціював запровадження "банкоматного національного роумінгу", тобто встановлення єдиних розширених лімітів та скасування додаткових комісій на зняття готівки власниками карток інших банків в банкоматах. 

Через підвищений рівень небезпеки щодо функціонування банківської системи через обмеження постачання електроенергії внаслідок російських атак на українську інфраструктуру, підвищено окремі вимоги до банків, а саме:

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  • визначити в кожному регіоні чіткий переліку чергових відділень (щонайменше 35% відділень), що забезпечуватимуть надання послуг клієнтам банку в разі блекауту та забезпечити їх безперервну роботи;
  • інформувати клієнтів щодо режиму роботи банків та їх відокремлених підрозділів із зазначенням переліку чергових відділень, їх адрес, контактних номерів телефонів та графіка роботи чергових відділень;
  • підвищити заходи безпеки банківських операцій, включаючи операції з готівкою.

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Економічна правда
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