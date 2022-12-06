НБУ доручив банкам забезпечити роботу 35% відділень у разі ймовірного блекауту

Національний банк України зобов’язав банки визначити перелік з щонайменше 35% відділень, які працюватимуть у разі настання блекауту, та забезпечити їх необхідним для такої роботи.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

У регуляторі зазначили, що разом з банками втілюють проєкт Power Banking – периметр, побудований на базі чергових банківських відділень, які надаватимуть клієнтам фінансові послуги в умовах тривалої відсутності електропостачання.

Чергові відділення банків забезпечуються усім необхідним обладнанням та каналами зв’язку для безперервної роботи за відсутності електрики, а також додатковим персоналом, касовою технікою, банкоматами, готівкою.

Також організовано безперебійну роботу контактних центрів НБУ та банків для інформування клієнтів про місце розташування і графік роботи чергових відділень тощо.

Також Нацбанк ініціював запровадження "банкоматного національного роумінгу", тобто встановлення єдиних розширених лімітів та скасування додаткових комісій на зняття готівки власниками карток інших банків в банкоматах.

Через підвищений рівень небезпеки щодо функціонування банківської системи через обмеження постачання електроенергії внаслідок російських атак на українську інфраструктуру, підвищено окремі вимоги до банків, а саме:

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