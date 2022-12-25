Tesla приостановила производство на своем заводе в Шанхае

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Tesla приостанавливает производство на шанхайском заводе в субботу, 24 декабря, опередив предыдущий план приостановления большинства работ в последнюю неделю декабря.

Об этом сообщает Reuters.

Приостановка происходит из-за роста количества заболеваний COVID-19 после того, как Китай ослабил свою политику "нулевого уровня".

Ранее Reuters сообщало, что гигант электромобилей планирует приостановить производство Model Y на заводе с 25 декабря по 1 января.

По словам агентства, работники завода и ее поставщики также болеют в рамках этой волны, что создало проблемы для операций на прошлой недели. Шанхайский завод был сосредоточен на производстве моделей на экспорт в течение последней недели.

Tesla также борется с повышенным уровнем запасов, поскольку ее второй по величине рынок готовится к спаду.

Добавляется, что приостановка заводом сборки Model Y в конце месяца будет частью сокращения запланированного производства примерно на 30% в этом месяце для этой модели, которая является самой продаваемой моделью.

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Считается, что шанхайский завод является важнейшим производственным центром компании Илона Маска по производству электромобилей.

Напомним:

Автопроизводитель Tesla предлагает скидки в размере 7500 долларов на электромобили Model 3 и Model Y, поставляемые в США в этом месяце.