Tesla приостановила производство на своем заводе в Шанхае
Tesla приостанавливает производство на шанхайском заводе в субботу, 24 декабря, опередив предыдущий план приостановления большинства работ в последнюю неделю декабря.
Об этом сообщает Reuters.
Приостановка происходит из-за роста количества заболеваний COVID-19 после того, как Китай ослабил свою политику "нулевого уровня".
Ранее Reuters сообщало, что гигант электромобилей планирует приостановить производство Model Y на заводе с 25 декабря по 1 января.
По словам агентства, работники завода и ее поставщики также болеют в рамках этой волны, что создало проблемы для операций на прошлой недели. Шанхайский завод был сосредоточен на производстве моделей на экспорт в течение последней недели.
Tesla также борется с повышенным уровнем запасов, поскольку ее второй по величине рынок готовится к спаду.
Добавляется, что приостановка заводом сборки Model Y в конце месяца будет частью сокращения запланированного производства примерно на 30% в этом месяце для этой модели, которая является самой продаваемой моделью.
Считается, что шанхайский завод является важнейшим производственным центром компании Илона Маска по производству электромобилей.
Напомним:
Автопроизводитель Tesla предлагает скидки в размере 7500 долларов на электромобили Model 3 и Model Y, поставляемые в США в этом месяце.